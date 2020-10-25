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’da trafik kazası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Sİncan’da trafik kazası: 1 yaralı
ANKARA'NIN Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu üzerinde meydana gelen kazada Fatih Mahallesi istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil daha benzinliğin duvarına çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Sİncan’da trafik kazası: 1 yaralı
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