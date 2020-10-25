Ters & Düz Söyleşileri Barbaros’u ağırlıyor

sürecindenen çok etkilenenileri yaştakibireylerinsorunlarınadikkat çekmeyive yaşlı bakımıkonusundakarar vericilereyön vererek destekolmayı hedefleyen"Ters &Düz Söyleşileri"her yıl farklı birtemayla dijitalplatformlar üzerindenizleyiciile buluşacak. Sağlık,sanat ve kültür alanlarındanöncü isimleri biraraya getirecek programlarda,Pandemi süreciyledeğişen hayat şekillerinidüşünerek bu yıl "Ters& Düz" teması seçildi.Ters Düz Söyleşileri,28 Ekim Çarşambagünü saat 16.30'daki ilkbölümde Barbaros'u ağırlıyor.Tarihçi ve seyahatyazarı Saffet EmreTonguç, Mikrobiyotave Probiyotik DerneğiBaşkanı Prof. Dr. MeltemYalınay'ın da konuk olarakkatıldığı programınmoderatörlüğünü ise iletişimeğitimcisi ve radyocuÖzgür Aksuna üstlenecek.