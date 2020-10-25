Ters & Düz Söyleşileri Barbaros’u ağırlıyor

PANDEMI
sürecinden
en çok etkilenen
ileri yaştaki
bireylerin
sorunlarına
dikkat çekmeyi
ve yaşlı bakımı
konusunda
karar vericilere
yön vererek destek
olmayı hedefleyen
"Ters &
Düz Söyleşileri"
her yıl farklı bir
temayla dijital
platformlar üzerinden
izleyici
ile buluşacak. Sağlık,
sanat ve kültür alanlarından
öncü isimleri bir
araya getirecek programlarda,
Pandemi süreciyle
değişen hayat şekillerini
düşünerek bu yıl "Ters
& Düz" teması seçildi.
Ters Düz Söyleşileri,
28 Ekim Çarşamba
günü saat 16.30'daki ilk
bölümde Barbaros'u ağırlıyor.
Tarihçi ve seyahat
yazarı Saffet Emre
Tonguç, Mikrobiyota
ve Probiyotik Derneği
Başkanı Prof. Dr. Meltem
Yalınay'ın da konuk olarak
katıldığı programın
moderatörlüğünü ise iletişim
eğitimcisi ve radyocu
Özgür Aksuna üstlenecek.