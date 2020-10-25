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& Barbaros’u ağırlıyor

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Ters & Düz Söyleşileri Barbaros’u ağırlıyor
PANDEMI sürecinden en çok etkilenen ileri yaştaki bireylerin sorunlarına dikkat çekmeyi ve yaşlı bakımı konusunda karar vericilere yön vererek destek olmayı hedefleyen "Ters & Düz Söyleşileri" her yıl farklı bir temayla dijital platformlar üzerinden izleyici ile buluşacak. Sağlık, sanat ve kültür alanlarından öncü isimleri bir araya getirecek programlarda, Pandemi süreciyle değişen hayat şekillerini düşünerek bu yıl "Ters & Düz" teması seçildi. Ters Düz Söyleşileri, 28 Ekim Çarşamba günü saat 16.30'daki ilk bölümde Barbaros'u ağırlıyor. Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, Mikrobiyota ve Probiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Yalınay'ın da konuk olarak katıldığı programın moderatörlüğünü ise iletişim eğitimcisi ve radyocu Özgür Aksuna üstlenecek.
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Ters & Düz Söyleşileri Barbaros’u ağırlıyor
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