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Tezgahta baygın bulundu hastanede hayatını kaybettı

’de tezgahının üzerinde hareketsiz yatarken bulunan pazar esnafı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Tezgahta baygın bulundu hastanede hayatını kaybettı
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'ndeki pazarda tezgahını kuran Yasin Budak, yan tarafındaki esnaf arkadaşı Şevki B'nin (47), tezgahının üzerinde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Şevki B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dün akşam pazar yerine geldiği ve geceyi burada geçirdiği öğrenilen Şevki B'nin tezgahında boş kolonya şişesi bulundu. Şişe, içindeki kalıntının muhtevasının belirlenmesi için incelemeye alındı.
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Tezgahta baygın bulundu hastanede hayatını kaybettı
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