Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Vanası kırılan doğalgaz zehirledi

Vanası kırılan doğalgaz zehirledi

’de apartman girişindeki doğalgaz vanasının kırılması sonucu kaçan doğalgazdan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Vanası kırılan doğalgaz zehirledi

ALINAN bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi 638. sokaktaki bir apartmanın girişinde bulunan doğalgaz panosundaki vana henüz bilinmeyen bir nedenle kırılması sonucu doğalgaz kaçağı meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen doğalgaz yetkilileri panodaki doğalgaz kaçağını durdurdu. Doğalgaz kaçağından zehirlenen Ayşegül Yavaş (23) fenalaşınca ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası faciayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

HAKAN GÖKKAYA

ARKADAŞINA GÖNDER
Vanası kırılan doğalgaz zehirledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA