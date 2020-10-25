Vanası kırılan doğalgaz zehirledi

ALINAN bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi 638. sokaktaki bir apartmanın girişinde bulunan doğalgaz panosundaki vana henüz bilinmeyen bir nedenle kırılması sonucu doğalgaz kaçağı meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen doğalgaz yetkilileri panodaki doğalgaz kaçağını durdurdu. Doğalgaz kaçağından zehirlenen Ayşegül Yavaş (23) fenalaşınca ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası faciayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

HAKAN GÖKKAYA