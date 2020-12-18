Alerjisi olanlar aşı olmadan önce bilgi vermeli

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek olan aşıları olmadan önce bilinen alerjik reaksiyonları bulunan kişilerin sağlık personelini bilgilendirmesini isteyen Şekerel, "Bu aşıyı mutlaka olması gereken alerjisi bulunan kişilere sağlık personeli gözetiminde kademeli dozlama yapılabilir" dedi. Şekerel şunları söyledi:Pfizer / BioNTech aşısı dahil olmak üzere tüm aşı çalışmalarında, aşının herhangi bir bileşenine şiddetli alerjik reaksiyon öyküsü olan kişiler, aşıların faz 1, faz 2 ve faz 3 klinik denemelerine dahil edilmezler. Pfizer / BioNTech aşısının bugüne kadar araştırmalarda uygulandığı toplam kişi sayısı 40 binin biraz üzerindedir ve ciddi alerjik reaksiyon yaşayan kişi rapor edilmemiştir. Mevcut veriler aşının güvenli olduğunu ve ciddi güvenlik endişeleri olmadan iyi tolere edilebileceğini düşündürmektedir. Aşılama sonrası alerjik tip yakınmaların görülme sıklığı aşılanan grupta (yüzde 0.63) plasebo grubuna (yüzede 0.51) göre biraz daha yüksek ise de bu küçük farkın şans eseri olup olmadığı net değildir. Aşı geliştirme sürecinde, sağlıklı insanlarda bir aşının güvenliği ve etkinliği iyice anlaşıldıktan sonra, altta yatan tıbbi sorunları olan kişilere de aşı uygulanmaya başlanır. Bu son haberin önemli alerjileri olan insanlar için olası sonuçlarına gelince, bunu kesin olarak söylemek için henüz çok erken. Hala bu bildirilen olayın gerçek alerjik reaksiyon olup olmadığı bile bilinmemektedir. Ayrıca, yeni teknolojileri kullanan aşılarda alerjik reaksiyonların uzun zamandır uygulanan diğer aşılardan daha yaygın olacağından şüphelenmek için de yeterli teorik bir neden yoktur. Her zaman olduğu gibi, insanlar herhangi bir alerji öyküsü de dahil olmak üzere tıbbi geçmişlerini aşı yapacak sağlıkçı ile aşı öncesinde konuşmalıdırlar.