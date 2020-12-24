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Ankaragücü için tam zamanı

yönetiminde son 3 maçında 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, bugün Beşiktaş ile karşılaşacak. Hedef, 10 yıldır yenemediği rakibini alt edip çıkışı sürdürmek

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Ankaragücü için tam zamanı
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 14. haftasında bugün sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak. Teknik direktör Fuat Çapa'nın yerine getirilen Mustafa Dalcı yönetiminde ilk iki maçını kaybettikten sonra çıkışa geçen sarı-lacivertliler, son 3 karşılaşmada 7 puan aldı. Ligdeki ilk galibiyetini İttifak Holding Konyaspor karşısında alan MKE Ankaragücü, sonraki maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0'la geçti.

SON GALİBİYET 2011'DE
Geçen hafta Ankara derbisinde Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 12 maçta 9 puan alan MKE Ankaragücü, 19. sırada bulunuyor. Ankaragücü, Beşiktaş'ı yaklaşık 10 yıldır yenemiyor. Rakibini son olarak 13 Şubat 2011'de Ankara'da 1-0 yenen sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 resmi maçta 5 yenilgi, 2 beraberlik aldı.
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Ankaragücü için tam zamanı
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