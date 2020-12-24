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Elmadağ’da kaldırım çalışmaları devam ediyor

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Elmadağ’da kaldırım çalışmaları devam ediyor
ELMADAĞ Belediyesi tarafından, yol ve kaldırım çalışmalarıyla, yaya trafiğinde kolaylığı sağlayıp, yaşam kalitesini arttırıp, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmesi amacıyla kaldırım yapım ve yenileme çalışmaları devam etmektedir. İlçenin dört bir yanında, yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine en hızlı şekilde çözüm ürettiklerini belirten, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, "Alt yapısı tamamlanan alanlarda, daha rahat ulaşım koşulları sağlamak için kaldırım yenileme, bakım, onarım çalışmalarımızla, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz" dedi.
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Elmadağ’da kaldırım çalışmaları devam ediyor
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