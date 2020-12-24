Gençler Sivas’ı da gözüne kestirdi

Süper Lig'de son 3 maçında 7 puan toplayan başkent ekibi bugün Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet istiyor. Kırmızısiyahlıların savunma oyuncuları Halil İbrahim ve Ömürcan Artan, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Halil İbrahim, yakaladıkları çıkış için şöyle konuştu:"BU sene 40 maç üzerinden bir lig oynayacağız. Doğal olarak hafta içi ve hafta sonu maçları oynuyoruz, gerçekten bizim Türk futbolu alışkın değil bu tempoya. Zor olacağını düşünüyorum ama daha önce de dediğim gibi; ayakta kalan kazanacak diye düşünüyorum. İnşallah biz de ayakta kalan taraf oluruz."Asıl bölgesi sol bek dışındaki pozisyonlarda da oynadığını belirten Halil İbrahim, "Nerede şans verilirse, orada oynamaya çalışıyorum. Sağ bek diyorlar, sağ bek oynuyorum, stoper diyorlar, stoper oynuyorum. Elimden gelenin de en iyisini yapmaya çalışıyorum."dedi.ALTYAPISINDAN yetiştiği Gençlerbirliği'nde forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ da, "Takım olarak her hafta üstüne koyarak devam ediyoruz" dedi. Arda, "Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladık. Haftalar geçtikçe hem takımım hem ben daha iyi olacağız. Önce Sivasspor ardından Kayserispor maçlarımız var. Takımımız çıkışta, galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.21 yaşındaki Ömürcan Artan ise, ilk Süper Lig maçına geçen hafta Ankaragücü karşısında çıktığını ve çok heyecanlandığını anlatarak, "Saha içinde arkadaşlarım ve ağabeylerim heyecanımı yenmemde çok yardımcı oldu. Şimdi Sivas'a moralli gidiyoruz, puan ya da puanlarla dönüp Kayserispor'u da mağlup etmek istiyoruz."futboluna kazandırdığıoyuncularla bilinenGençlerbirliği'nde gençstoper Arda Kızıldağ, bulduğuforma şansını iyi değerlendirdi.Cezalı ve sakat futbolcuların yokluğundateknik direktör MustafaKaplan'ın formayı verdiği Arda, busezon ligde 8 maçta forma giyerkenson 4 karşılaşmada 90'ardakika sahada kalacak birperformans sergiledi.