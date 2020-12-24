Sarıkamış Şehitleri rahmetle anıldı

Keçiören Belediyesi Sarıkamış şehitlerinin 106. yılı dolayısıyla bir anma programı düzenledi. Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Öncelikle bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, mekanları cennet olsun. Şairimizin dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bize bu güzel vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi, bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mehmet Akif'e sorduklarında, 'Rabbim bir daha Türk milletine istiklal marşı yazmayı nasip etmesin' demiş. Zor bir coğrafyadayız. Şuan da 7 düvele hatta 8 düvele karşı tank gibi mücadele veriyoruz. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimize ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız'' ifadelerini kullandı. Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu vurgulayan Altınok, "Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin milletlerin geleceği olmaz. Tarih tekerrürden ibarettir. Dolayısıyla vatanımız, milletimiz, ülkemiz, devletimiz, istikbalimiz, ikbalimiz, hürriyetimiz varsa bu nasıl var bunu nesillerimiz öğrenmeli ve vatanımıza devletimize ülkemize sahip çıkmalı. Çünkü vatan, euro ile dolarla soğanla patatesle satın alınmıyor. Neresine baksanız şehit kanlarıyla sulanmış olan bir vatan coğrafyamız var, bu vatan böyle bir vatan. Bu vatana sımsıkı sarılacağız, kardeşlerimize sarılacağız dışardaki oyunlara gelmeyeceğiz Kürt, Türk, Alevi, Sünni bunların hepsi kardeştir. İran şuan topun ağzında. İran, Suriye, Libya, Yemen ne halde? Dolayısıyla bu oyunun geldiği ateş sınırımız. Oyunlara gelmeden dirliğimize, kardeşliğimize, birliğimize, devletimize, cennet parçası toprağımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.