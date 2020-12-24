Yahşihan’da 412 kişi borcunu yapılandırdı

RESMÎ Gazetede 17 Kasım'da yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun gereği belediyelere olan borçlarda yapılandırma fırsatı devam ediyor. 31 Aralık'ta sona erecek yapılandırma fırsatından şimdiye kadar Yahşihan Belediyesine 412 kişi başvurarak borcunu yapılandırdı.Mükelleflerin 31 Ağustos ve öncesi borcunu kapsayacak ödemeleri peşin yapılması halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silinecek. Mükellef vatandaşların emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, asfalt katılım payı, ecrimisil ve dava konusu olan borçları yasa gereği faizi ve cezaları silinerek, 6-9-12-18 eşit taksite kadar ödeyebilecek. Borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunacak. Mükellef sayısı 17 bin 612 kişi olan Yahşihan'da yapılandırılan toplam miktar 617 bin 342 lira 46 kuruş olarak belirtildi. Yahşihan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Murat Gümüşbaş, "Yahşihan halkının 31 Aralık'a kadar başvurularını https://yahsihan.bel.tr adresinde belirtilen e-mail aracılığıyla ilgili kanundan faydalanmak istedikleri örnek dilekçeyi belirtilen kurum sabit hattı ile irtibata geçip formu doldurması halinde göndermeleri yeterli olacak" dedi.