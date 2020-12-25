Gençler Sivas’ta dondu!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin çıkışı dün Sivas'ta sona erdi. Ankara ekibi gibi 3 maçtır yenilmeyenMaçın önemli dakikaları şöyle: 18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere gitti. 24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından, yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.Gençlerbirliği Teknik DirektörüMustafa Kaplan, Bogdan Stancu'nunyerine Dominik Furman'ı oyuna alarak ikinciyarıya başladı. 49. dakikada ceza sahasıiçinde topla buluşan Giovanni Sio, altıpasüzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci MamadouSamassa kurtarıyor. 64'te Sivasspor'daOlarenwaju Kayode'nin yerine MustaphaYatabare oyuna girdi.86'da ise Max Gradel'in pasındaYatabare farkı üçe çıkardı: 3-0.Maçın son dakikasında Ömürcan Artan'ınpasında