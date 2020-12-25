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Gençler ’ta dondu!

Lider Alanya’yı yenerek çıkışa geçen dün -3 derecede çıktığı karşılaşmada Sivasspor karşısında varlık gösteremedi. ekibinin tek golü Arda’dan geldi. ekibi sahasında ilk kez kazandı

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Gençler Sivas’ta dondu!
Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin çıkışı dün Sivas'ta sona erdi. Ankara ekibi gibi 3 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor dün Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederken, sahasındaki ilk galibiyetini almış oldu. Maçın önemli dakikaları şöyle: 18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere gitti. 24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi. 33. dakikada Polomat'ın soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı. 36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından, yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU VARDI
45+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza yayı sol çaprazından yerden sert ve düzgün vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Bogdan Stancu'nun yerine Dominik Furman'ı oyuna alarak ikinci yarıya başladı. 49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Giovanni Sio, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Mamadou Samassa kurtarıyor. 64'te Sivasspor'da Olarenwaju Kayode'nin yerine Mustapha Yatabare oyuna girdi. Kısa sürede değişiklik faydasını verdi ve 71. dakikada Fayçal Fajr'in pasında Hakan Arslan ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu golle skor 2-0 oldu. 86'da ise Max Gradel'in pasında Yatabare farkı üçe çıkardı: 3-0. Maçın son dakikasında Ömürcan Artan'ın pasında Arda Kızıldağ, Gençlerbirliği adına günün tek golünü attı ve maçın skorunu belirledi: 1-3.

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Gençler Sivas’ta dondu!
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