Gençler Sivas’ta dondu!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin çıkışı dün Sivas'ta sona erdi. Ankara ekibi gibi 3 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor dün Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederken, sahasındaki ilk galibiyetini almış oldu.
Maçın önemli dakikaları şöyle: 18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere gitti. 24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi. 33. dakikada Polomat'ın soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından, yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.
İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU VARDI
45+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza yayı sol çaprazından yerden sert ve düzgün vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü
Mustafa Kaplan, Bogdan Stancu'nun
yerine Dominik Furman'ı oyuna alarak ikinci
yarıya başladı. 49. dakikada ceza sahası
içinde topla buluşan Giovanni Sio, altıpas
üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Mamadou
Samassa kurtarıyor. 64'te Sivasspor'da
Olarenwaju Kayode'nin yerine Mustapha
Yatabare oyuna girdi. Kısa sürede değişiklik faydasını verdi ve 71. dakikada Fayçal Fajr'in pasında Hakan Arslan ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu golle skor 2-0 oldu.
86'da ise Max Gradel'in pasında
Yatabare farkı üçe çıkardı: 3-0.
Maçın son dakikasında Ömürcan Artan'ın
pasında Arda Kızıldağ, Gençlerbirliği adına günün tek golünü attı ve maçın skorunu belirledi: 1-3.