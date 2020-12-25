Sezginler çetesi gizli geçit yapmış

ULAŞTI nkara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sezginler Aşireti' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 6 ay süren çalışma yaptı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda çete üyeleri kendi içinde telefon konuşmalarını internet tabanlı uygulamaları ile yaptığını belirlerken aileleri ile normal GSM şebekesi üzerinden görüştüklerini sapladı. Hazırlıklarını tamamlayan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 23 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Polis ekiplerinin ilk hedefi 'Sezginler Aşireti' lideri olduğu öne sürülen Göksel Sezgin'in Mamak'ta oturduğu bina ile alt katındaki iş yeri oldu. Binanın alt katındaki iş yerinde yapılan aramada bir ayakkabılığın arkasından bina boşluğuna ve otoparka açılan gizli bir geçidin olduğunu belirledi. Örgüt üyelerinin evinde yapılan aramada bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, iş yerindeki mescitte ise bir kitaplık polislerin dikkatini çekti. Polisler, dini kitaplar ile materyallerin bulunduğu kitaplığın arkasında zula olduğunu tespit etti.Kafelerin önünde otopark görevlisi adı altında faaliyet yürüterek kişilerden ve iş yeri sahiplerinden haraç topladıkları vermeyenleri ise darp ederek tehdit ettikleri anlaşıldı. Suç örgütü lideri Göksel Sezgin, kendi iş yerinde bir kişiyi öldüresiye dövdüğü ve bu kişinin sağ gözünü kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda, suç örgütünün liderliğini yapan Göksel Sezgin ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, çok sayıda fişek, başka kişiler adına düzenlenmiş çek ve senet ile 21 bin 500 lira ve 20 bin dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.