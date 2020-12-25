Sincan’a matematik müzesi geliyor

DAHA önce bebek kütüphanesi açan Sincan Belediye, Ankara'da bir ilk olacak olan Matematik Müzesi'ni ilçeye kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Hayatın her alanında karşımıza çıkan matematik, birçoğumuz için öğrenmesi çok zor ve karmaşık bir alan. İşte Matematik Müzesi bu algıyı yıkmak için hizmete girmeye hazırlanıyor. Çocukların deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerine olanak sağlıyor. Matematiği ezberden çıkararak elle tutulur, gözle görülür hale getiriyor. Matematiğin sadece kağıt üzerinde olmadığını; müzikte, mimaride, mühendislikte kısacası hayatın her alanında var olduğunu kanıtlıyor. Matematik Müzesi'nde Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırlardan, robotik bilimin öncüsü ve matematiğin babası olarak bilinen ünlü İslam Alimi El Cezeri'nin icatlarına; gökbilim, matematik, doğa bilimleri ve astroloji alanına yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya ışık olan El Biruni'den matematik dehası Ali Kuşçu'nun hayatı ve çalışmalarına kadar pek çok konu hakkında çocuklar bilgi sahibi olabilecek. Yine aynı şekilde cebir karoları ile çarpanlara ayırma işlemi unutulmaması için materyal üzerinden anlatılacak.SINCAN Belediye Başkanı Murat Ercan Matematik Müzesi'ni inceleyerek bilgi aldı. Başkan Ercan, "Müze ile Sincanımızda matematiğe dokunacağız. Ankara'da bir ilki gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirerek çocuklarımızın deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerini sağlayacağız. Müzemizi yakında halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.