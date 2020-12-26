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150 personelle karla mücadele

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
150 personelle karla mücadele
YILIN ilk karına merhaba diyen Keçiören'de, özellikle ilçenin yüksek noktalarında karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yılın ilk karına merhaba diyen ilçede vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdü. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, ile çalışmalarımızı sürdürdük" dedi
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150 personelle karla mücadele
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