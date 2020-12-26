Altındağ’da online babalık buluşmaları

babalar artık online... Kısa adı AÇEV olan Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı işbirliğiyle, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla online eğitim programı düzenlendi. Programa Altındağlı babalar büyük ilgi gösterdi. AÇEV ile birlikte düzenlenen online babalık buluşmaları Altındağlı babaları bir araya getirdi. Geçmişte yüz yüze gerçekleştirilen pek çok eğitim programını online platforma taşıdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "3-6 yaş ve 7-11 yaş arası çocuğu olan Altındağlı babaların oluşturduğu 3 grupla online eğitimlere başladık. Geçmişte yüz yüze eğitim semineri olarak gerçekleştiriyorduk. Şimdi içerisinde bulunduğumuz süreç nedeniyle, hayatımızdaki pek çok şeyi olduğu gibi eğitim programlarımızı da online platforma taşıdık. Babalarımızın gösterdikleri ilgi ve hiç aksatmadıkları katılımları gelecek nesiller adına çok sevindirici… Emeği geçen herkese ve tüm katılımcı babalara çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim programına katılan babaların, öğrendiklerini ailelerine mutlaka yansıtacaklarına inanıyorum" dedi.