Can dostlarımıza mama ve su kutusu

dostu uygulamaları ile örnek olan Mamak Belediyesi, kuş yuvaları ve besleme odaklarının ardından her mahallede parklar, taksi durakları ve sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara mama ve su kutuları yerleştirdi. Sahipsiz sokak hayvanlarının korunup, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını aralıksız devam ettiren Mamak Belediyesi, uygulanan bu çalışmayla köpeklerin mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Sokaktaki canlıların Mamak'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ilçenin yaşayan tüm canlıları ile güzel olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu mama odaklarının temizliği ve bakımı da belediyemizin sorumluluğunda. Bizler sadece Mamak'taki hemşerimizin değil, ağaçlarımızın, kedilerimizin ve köpeklerimizin de belediyesiyiz. Doğanın ve doğadaki tüm canlıların sağlığı bizim sorumluluğumuzda. Çalışmalarımız temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Mamak için devam edecek" dedi.