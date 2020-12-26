Hafta sonu ev buluşmaları aile içi bulaşı artırıyor

Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dönemde aile içi bulaştaki artışın nedenini açıkladı. İlhan, "İnsanlar sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında birkaç aile bir araya geliyor. Bunu engellemezsek hafta sonundan 3-4 gün sonra PCR pozitif olarak hepimize yansıyor" dedi. Son dönemde filyasyon ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen koronavirüs vakalarında aile içi bulaş oranının çok yüksek olması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aile içi bulaş oranının yüzde 85'e ulaştığını belirtti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ev içi bulaşın artmasının nedenini açıkladı. Prof. Dr. İlhan, son dönemde hasta ve vaka sayısında ciddi düşüşün söz konusu olduğunu belirterek, "6 binlerden 3-4 bin düzeyine gelen hasta sayımız var. Ama dikkat ederseniz son 2-3 gündür aşağı doğru yöneldi; ama biraz sabit kalıyor. Şu an geriye kalanların daha çoğunun aile içi bulaş olduğu konusunda gözlemlerimiz var. İnsanlar hafta sonlarında birkaç aile bir araya geliyorlar. Aynı evde kalan çalışan insanların diğer arkadaşlarını toplayıp evde zaman geçirmesi, büyükleri ziyarete gidip hafta sonu onlarla zaman geçirmek, bizim bunları engellememiz gerekiyor. Bunları engellemezsek hemen hafta sonundan 3-4 gün sonra PCR pozitif olarak hepimize yansıyor" dedi.