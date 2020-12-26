‘İkinci devreyi yatarak bitirdiler’

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Beşiktaş'a mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik sorumlu Mustafa Dalcı hakem yönetime isyan etti. Maçın genelinde rakiplerinden üstün olan taraf olduklarını söyleyen Dalcı, hakem yönetiminin maçın skoruna etki ettiğini düşündüğünü söyledi. Dalcı, "Oyunun ilk yarısında ikinci yarısında pozisyon vermeyen ve oyuna, maça tamamen hükmeden bizdik. Beşiktaş'ın biraz daha önde oynayacağını düşünüyorduk. Hızlı hücumlarla pozisyonlar yakalayacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu ama ilk yarıda iki oyuncumuzun sakatlık nedeniyle değişimi oyunumuzu bozdu diyebilirim. Buna rağmen ilk yarıyı çok iyi oynadık" ifadelerini kullandı.

'SERGEN HOCA KADAR BEN DE GÖRÜYORUM'

Maçta önemli 8-9 pozisyon yaşandığını söyleyen Dalcı, "Bunun 7 tanesi bizim pozisyonumuz. Yakaladığımız pozisyonlarda finali doğru yapmak gerekiyor. Bu anlamda oyuncularım maalesef üzgün ama daha becerikli olabilirdi. Berabere kalsak da üzüleceğim bir karşılaşmaydı. Oyuncularımı üstün mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Ankaragücü'nün pozisyonları ofsayttı" sözleri için Dalcı, "Bu Sergen hocanın bakış açısıdır saygı duyarım ama sahanın içerisinde neler olup bittiğini çok net görebiliyorum ben. Ancak gol pozisyonunda kurallar mı değişti ben mi bilmiyorum? Avantajın avantajı olur mu diye sormak istiyorum. Normalde el var evet. Hakem avantajı gösterdi. Doğru pas vermedi diye oyunu tekrar durdurup gol yememize sebep oldu" yorumunu yaptı.

'BEŞİKTAŞLILAR ZAMAN GEÇİRİNCE…'

Maçın 4'üncü hakemi Emre Molak ile çok diyaloğa girmesi için açıklama yapan Dalcı, "Orta hakem Halis Özkahya'nın neden böyle bir karar verdi diye sorduğumda hakemin kararı dedi. Hakemlerin sahanın içerisinde neler olup bittiğine dikkat etmesi gerekiyor. İkinci yarıyı yatarak bitirdiler diyebilirim. Uzatmaya bakıyorsun, 6 dakika. Zaten 8-9 oyuncu değişti. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Hakemden hakkım olmayan bir şey istemiyorum. Saha içerisinde adil olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu takımı kurtarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu emeklerin bu kadar basit bir şekilde alimizden alınmasına gerçekten çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.