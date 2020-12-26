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Kapalı pazardaki 9 dükkan küle döndü

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Kapalı pazardaki 9 dükkan küle döndü
SINCAN'DA bulunan kapalı pazar yerinde dün sabah saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Sincan Lale Meydanı'nda bulunan Limon Pazarı olarak bilinen kapalı pazar yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında pazar yerinde bulunan 10'a yakın dükkan yandı. Yangın Sincan İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük olay yerine gelerek incelemede bulundu. 17 iş yerinden 9'unun yangında hasar gördüğü tespit edildi. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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Kapalı pazardaki 9 dükkan küle döndü
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