Kayseri ile final gibi maç

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Sivasspor maçında iyi oynadıklarını iddia edip bu hafta düşme hattındaki ekiplerden Kayseri maçının çok önemli olduğunu söyledi. Sivas karşısında üreten, gol kaçıran ve özellikle ilk yarının sonuna kadar pozisyon vermeyen bir oyun sergilediklerini söyleyen Kaplan, "Bundan dolayı tabii üzgünüz. Devreye tam 0-0 girerken bize yakışmayacak şekilde yediğimiz bir gol, ikinci yarıda Stancu'nun sakatlanması mecbur değişikliğe gitmemize sebep oldu. Sonrasında ikinci yarının başlarında bulduğumuz pozisyonlar var. Topun bizde kalması adına yüksek bir oran var ama bazen futbolda kötü oynayıp kazanmak daha güzel oluyor. İyi oynamamıza, iyi pas trafiğini yakalamamıza, çok da pozisyon üretmemize rağmen mağlup olduk, üzgünüz" diye konuştu.

KAYSERİ 3 PUANI UNUTTU

Kayserispor ile final gibi bir maça çıkacaklarını söyleyen Kaplan, 6 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin kendisi gibi düşme hattındaki rakiplerinden Kayserispor, ligde 9 maçtır kazanamıyor.