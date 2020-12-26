Pursaklar Belediyesinden karla etkin mücadele

Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yoğun bir mesai harcadı. Pursaklar Belediyesi, ana arterlerin kapanmaması, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyet yaşamaması, ulaşımda herhangi bir problem oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam etti. Belediye ekipleri ayrıca, meteoroloji verilerini takip ederek karın yağma saatlerinde tüm teçhizatıyla hazır bir şekilde bekliyor. Başkan Ertuğrul Çetin, çalışmaların hepsini yerinde inceledi.