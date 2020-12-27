Ankara’nın değerleri ‘andezit’in üzerine işlendi

Ticaret Odası (ATO), Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle "Ankara'nın Taşı Sergisi" düzenleyerek, 101 yılda Başkent'in geldiği aşamayı taşların üzerine işlenmiş Ankara'ya ait figürlerle sergiledi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'ün Ankara'ya gelerek şehri Milli Mücadele'nin merkezi haline getirmesinin önemine dikkat çekerek "Bu önemli günü, Başkent'in değerlerinin Ankara taşına resmedildiği sergi ile kutlamaktan mutluyuz" dedi. ATO 30 No'lu Doğal Taş Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi'nin düzenlediği "Başkent'in Değerleri ile Ankara Taşı Sergisi" ATO Hizmet Binası Fuaye alanında açıldı. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen serginin açılış programında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'ün 101 yıl önce Dikmen sırtlarından şehre gelmesiyle Ankara'nın bir varoluş mücadelesinin kalbi ve bağımsızlık fikrinin simgesi haline geldiğini söyledi.