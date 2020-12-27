Gölbaşı’nda açılış heyecanı

fiziki bölünmüşlüğü ortadan kaldırarak, ticari ve sosyal hareketliliği arttırıp daha güzel bir Gölbaşı için büyük adım olan Gölbaşı Şehir Geçişi açılışı öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Sadir Durmaz, AK Parti Milletvekili ve Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı İlçe Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Yüksel, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Ak Parti İlçe Başkan Selim Akceylan, Ak Parti Ankara Milletvekilleri Hacı Turan, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız, Lütfiye Selva Çam; Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret etti. Kendilerine ziyaretleri sebebiyle teşekkürlerini ileten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı için ele alacakları gündem maddelerini sıraladı. Görüşmede; Gölbaşı için hayata geçirmeyi planladıkları Nostaljik Tramvay Projesi'nden de bahseden Başkan Şimşek, projeyi sunarak desteklerini rica etti.