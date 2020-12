‘İyı kı geldın’

Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle başlayan sürecin şehrin ve Türk milletinin kaderini değiştirdiğini belirterek "101 sene önce Millî Mücadele için toplumun her kesimini bir araya getiren 27 Aralık coşkusunu, bugün Ankara'yı dünya başkenti yapmak için yaşatıyoruz. 101. yılında da 'İyi ki Geldin' diyoruz" dedi. Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Yılmaz, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin ardından illerden gelecek temsilcileri güvenli bir bölgede toplamak için Ankara'ya geldiğini anlatan Yılmaz, "İşte bu kritik eşikte geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara, Mustafa Kemal Paşa ve milletin temsilcilerine maddi ve manevi her türlü desteği vermek için kucak açtı" dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'ncü yıl dönümünü geçen sene, Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) öncülüğünde toplumun her kesiminden geniş katılımlı bir organizasyonla, bayram havasında kutlandıklarını hatırlatan Yılmaz, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda, caddelerde kutlama yapamadıklarını belirtti.