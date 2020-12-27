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Kayınpeder damadını ağır yaraladı

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
ALTINDAĞ Önder Mahallesi'nde İkram A. ile damadı Abdullah B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, İkram A. tabancayla damat Abdullah B.'ye ateş etti. Abdullah B., baş, boyun ve bacağına gelen kurşunlarla ağır yaralanırken, kayınpederi İkram A. kaçtı. Abdullah B. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli İkram A. yakalanarak gözaltına alındı.
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Kayınpeder damadını ağır yaraladı
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