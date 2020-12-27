Keçiörengücü’nün rakibi menemen maça çıkmayabilir!

HAFTA içinde deplasmanda 3-2 kazanılan düşme hattındaki direkt rakiplerden Adanaspor müsabakasında 6 yabancı oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen Menemenspor bu olayın ardından antrenör Orhan Terzi'yle yollarını ayırmıştı. Teknik adamın otel rezervasyonu ile dönüş biletini iptal edilmesi tartışmaya sebep olan sarı-lacivertlilerde futbolcular dün idman boykotu gerçekleştirdi. Maddi sıkıntıların yaşandığı kulüpte alacaklarını tahsil edemeyen futbolcular sahaya çıkmasına rağmen antrenman yapmadı. Yönetim ise tesislere noter getirdi. Ancak noter, takım sahaya çıktığı için futbolcular hakkında işlem yapamadı. Kurmayların kaptan Taşkın Çalış'la görüştüğü ve oyuncuların idman yapmaması halinde kendisini kadro dışı bırakacağını söylediği ifade edildi.

PARA ÖDENMEZSE OYNAMAYIZ!

Ancak futbolcuların geri adım atmadığı ve gerekirse Ankara Keçiörengücü maçına çıkmayacaklarını yöneticilere söylediği vurgulandı. Menemenspor'da geçen hafta da Sikiru Olatunbosun parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.