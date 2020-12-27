Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Keçiörengücü’nün rakibi menemen maça çıkmayabilir!

Keçiörengücü’nün rakibi menemen maça çıkmayabilir!

1. Lig’de bugün Keçiörengücü ile karşılaşacak Menemenspor’da sular durulmuyor. 6 yabancı oynatıp hükmen mağlup olan ekibinde ödeme olmayınca takım idman yapmak istemedi

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Keçiörengücü’nün rakibi menemen maça çıkmayabilir!

HAFTA içinde deplasmanda 3-2 kazanılan düşme hattındaki direkt rakiplerden Adanaspor müsabakasında 6 yabancı oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen Menemenspor bu olayın ardından antrenör Orhan Terzi'yle yollarını ayırmıştı. Teknik adamın otel rezervasyonu ile dönüş biletini iptal edilmesi tartışmaya sebep olan sarı-lacivertlilerde futbolcular dün idman boykotu gerçekleştirdi. Maddi sıkıntıların yaşandığı kulüpte alacaklarını tahsil edemeyen futbolcular sahaya çıkmasına rağmen antrenman yapmadı. Yönetim ise tesislere noter getirdi. Ancak noter, takım sahaya çıktığı için futbolcular hakkında işlem yapamadı. Kurmayların kaptan Taşkın Çalış'la görüştüğü ve oyuncuların idman yapmaması halinde kendisini kadro dışı bırakacağını söylediği ifade edildi.

PARA ÖDENMEZSE OYNAMAYIZ!
Ancak futbolcuların geri adım atmadığı ve gerekirse Ankara Keçiörengücü maçına çıkmayacaklarını yöneticilere söylediği vurgulandı. Menemenspor'da geçen hafta da Sikiru Olatunbosun parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Keçiörengücü’nün rakibi menemen maça çıkmayabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA