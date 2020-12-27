Kırıkkale’de yüksek performanslı okul

MAKSIMUM seviyede enerji performansı elde ederek, enerji, kaynaklar ve para tasarrufuna olanak veren ve öğrencinin öğrenme ortamını iyileştiren Yüksek Performanslı Okul projesi Kırıkkale'de Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, bu çalışmanın Türkiye'de tek olduğunu söyledi. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi beraberinde Şube Müdürü Gülnihan Akyürek ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Tüfekçi, "Enerji verimliliği ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan ve proje sonunda "Yüksek Performanslı Okul"a dönüştürülen okulu bu özelliği ile Türkiye'de tektir. Yüksek verimliliğe sahip kazan ve termostatik vanalı radyatörler, Isı geri kazanımlı mekanik havalandırma cihazları, Çatı üzeri güneş enerjisi santrali kullanılarak gerçekleştirilmiştir" dedi.

Hakan GÖKKAYA