Ege havası yaradı

Süper Lig'de Ankaragücü, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek çıkışını sürdürdü: 0-2. Başkent ekibi bu galibiyet sonrası maç fazlasıyla da düşme hattından çıkıp moral buldu.21. dakikada Endri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Atakan'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.58. dakikada Varela'nın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Rodallega kafayı vurdu. Savunma çizgiden çıkardı. 77. dakikada Endri'nin kullandığı köşe vuruşunda Voka yakselerek kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta gitti. 80'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında, Mesanovic sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Caza sahası içindeki Recep'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2. 90+3'te Leismann'ın ortasında arka direkte Mustafa'nın yaptığı vuruş auta çıktı.