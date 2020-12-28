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yılkı atları

’nda grup halinde yaşayan yılkı atlar, beslenmeye çalışırken görüntülendi

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Kar üstünde yılkı atları
ANADOLU'DA bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldıkları yılkı atları, kışın da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Beypazarı'nın yaylarında grup halinde yaşamlarını sürdüren yılkı atlar, havaların soğumasıyla aç kalmamak için ovalara ve tarım arazilerine indi. Kar üstünde beslenirken görülen yılkı atları, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

AÇ KALINCA AŞAĞIYA İNİYORLAR
Karaşar Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kaytanbıyık, evinin önüne kadar gelen yılkı atlarına yiyecek verdiğini söyledi. Yaylaların farklı bölgelerinde yaşayan yılkı atlarının sayılarının giderek arttığını vurgulayan Kaytanbıyık, "Havalar ısınınca ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı atları, kışın aç kalınca ovalara ve tarım arazilerine iniyorlar. Geçekten çok atik ve dinamik hayvanlar, hele koştuklarını görmek insanı rahatlatıyor" diye konuştu.
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Kar üstünde yılkı atları
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