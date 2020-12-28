Keçiörengücü 1 puanla dönüyor

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1. Lig'de Ankara Keçierörengücü dün çıktığı maçta hafta boyu krizlerle uğraşan Menemenspor'la berabere kaldı: 0-0. 19. dakikada Ananane'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
32'de Manaj'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cem Ekinci'nin sağ direk dibine doğru şutunu kaleci Selmani kornere çeldi. 59'da gelişen Cem Ekinci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut az farkla sol kale direğinin yanından oyun alanını terk etti. 73'te Barış Yılmaz sağ kanattan çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi. Dodoo'nun kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak üstünden dışarı gitti.
Başkent ekibi, 2 Ocak 2021 Cumartesi Bursaspor ile karşılaşarak sezonun ilk yarısını bitirecek.