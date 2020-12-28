Tarım belediyeciliği dönemi başlıyor

TOPLANTIDA, Kalecik'te çok sayıda tarım projesinin hayata geçirilmesine yönelik konular ele alındı. Kalecik başta olmak üzere bölge halkına da katkı sağlaması beklenen tarım çalışmalarına yönelik hizmetlerin artırılması ve geliştirilmesinin önemine değinilirken, Koyunbaba Barajı ve Uludere Barajı'ndaki sulama imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalara değinildi. Ele alınan önemli konulardan bir tanesi de tarıma dayalı Organize Sanayi Bölgesi oldu. 4 bin dönümlük bir araziye yapılması planlanan tarıma dayalı OSB'nin bölge halkına önemli katkılar sunması bekleniyor. İlçedeki şeker pancarı üreticilerinin Kalecik'te kalması ve bölgeye üretici çekilmesi için Kalecik'e kantar kurulması, ilçedeki gölet ve kanalların tamamlanmasına yönelik konular konuşuldu. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, "Heyecanlı ve umutluyuz. Bölge halkının kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmaları çözüme kavuşturuyoruz" dedi.