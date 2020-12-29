Büyük Atatürk Koşusu temsili olarak yapıldı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı. Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir'de çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Öte yandan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü anısına düzenlenen 85. Büyük Atatürk Koşusu, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı katılımla temsili olarak gerçekleştirildi. Dikmen Keklikpınarı'nda saat 14.20'de Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan'ın startını verdiği koşu, Ankara Tren Garı'nda sona erdi. Koşuda10'ar erkek ve kadın atlet yer aldı. Aralarında milli atletlerin de olduğu sporcular, ellerinde bayraklarla koştukları yarışla Atatürk'ü andı. Milli atletler 10 kilometrelik parkuru bayraklarla tamamlayarak Ankara Garı'nda finişe ulaştılar.