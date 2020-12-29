Elmadağ köy yolları bakım onarıma alındı

ELMADAĞ'DA, faaliyet gösteren taş ocaklarından temin edilen malzemelerle, kış mevsimi öncesi arazi yollarının malzemeli bakımlarını yaparak, ulaşımda kolaylığı sağlamak için çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: "Mahallelerimiz arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalarımız kapsamında, imar planına göre programlı bir şekilde yeni yollar açıyoruz, eski yolların bakım ve onarımlarını yaparak kışa hazır hale getiriyoruz. Hizmetlerimizi dün olduğu gibi, bugün de, sizler için seferber etmeye devam ediyoruz" dedi.