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Gençler tam yol ileri

sahasında ağırladığı karşısında iki kez geriye düştü. Candeias, Berat ve Oğuzhan’ın kendi kalesine attığı gollerle başkent ekibi düşme hattına veda etti

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Gençler tam yol ileri
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 6 kez VAR'a gidilen karşılaşmada 4 gol iptal olurken, Gençlerbirliği-Kayserispor'u 3-2 yenerek üç puanı alan taraf oldu. 31. dakikada organize gelişen Kayserispor atağında Emre Demir topu ceza sahasındaki Kanga'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda başkent yağmurlarıyla ağırlaşan fileleri havalandı: 0-1. Gençler yanıt vermekte gecikmedi. 39'da Murat Yıldırım'ın ceza sahasına gönderdiği ara pasla buluşan Candias, skora dengeyi getiren golü attı: 1-1. 55. dakikada yıldızı parlayan Arda Kızıldağ'a nazar değmiş olacak ki,topu kendi ağlarına gönderiyor: 1-2. Maçta ikinci kez geriye düşen Gençlerbirliği'nin yıldızlarının pes etmeye niyeti yok. 70. Dakikada Berat Özdemir skoru yeniden eşitleyen golü filelere bıraktı: 2-2. Bu dakikadan sonra 3 puana odaklanan Gençlerbirliği ataklarını sıklaştırdı. Ve 89.dakikada Oğuzhan Çapar yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 3-2. Maçın bu skorla sona ermesiyle başkent ekibi son 5 maçta topladığı puanı 15'e çıkararak kendi düşme hattının dışına taşıdı.

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Gençler tam yol ileri
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