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’de parklar dezenfekte edildi

’da en çok park bulunan ’de koronya karşı dezenfekte çalışmaları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Keçiören’de parklar dezenfekte edildi
KEÇİÖREN Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki çocuk oyun alanlarını yıkayarak dezenfekte etti. Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocuklarımızın sağlığını korumak ve salgının bulaşıcılığını en aza indirmek için parklarımızda bulunan çocuk oyun setlerini rutin olarak dezenfekte ediyoruz." dedi. Keçiören Belediyesi çocuk oyun parklarında yürütülen yıkama ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Çocukları virüslere karşı korumak için rutin olarak devam ettirilen yıkama ve dezenfekte işlemleri son günlerde daha da sıklaştırılarak parklar sağlıklı hale getiriliyor.

EN ÇOK PARK KEÇİÖREN'DE
Parklardaki dezenfekte çalışmalarının salgın bitene kadar devam edeceğini kaydeden Başkan Altınok, Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören'de olduğuna da dikkati çekti. Altınok, "Keçiören'de 514 parkımız bulunuyor. Bunlardan 191 parkımızı son bir buçuk yıl içinde baştan sona yeniledik. 30 da yeni park inşa ettik. Aynı zamanda imar atığı birçok noktamızı da ağaçlandırarak şehrimize kazandırdık" ifadelerini kullandı.

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Keçiören’de parklar dezenfekte edildi
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