Üniversiteli gençlerden ASELSAN’a ziyaret

AK Parti Ankara Gençlik Kolları Üniversite komisyonu yerli ve milli savunma sanayisinin lokomotifi olan ASELSAN'a ziyarette bulundu. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, "Başkentimizde eğitim gören üniversiteli arkadaşlarımızla, Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız hanımefendinin katılımlarıyla savunma sanayimizin başkenti Ankara'da ASELSAN'ı ziyaret ettik Haberleşme ve bilgi teknolojileri, mikroelektronik güdüm/elektro optik, radar ile elektronik harp ve şu an ihracatını sürdürdüğümüz yerli solunum cihazlarımızın üretim bandlarını ve test aşamalarını inceledik. Sadece savunma sanayisi alanında değil, aynı zaman da ihtiyaç hasıl olduğunda yerli ve milli solunum cihazı üretimini de başarıyla gerçekleştiren ASELSAN mühendislerine, yetkililerine ve tüm çalışanlarına şükranlarımızı iletiyorum" dedi. ASELSAN ziyaretine eşlik eden mühendislik öğrencilerine de ilham kaynağı olduğunu belirten Burak Yıldız, Ankara Milletvekilimiz. Zeynep Yıldız'a da göstermiş oldukları ilgi ve destek dolayısıyla teşekkürlerini sundu.