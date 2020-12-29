Üniversiteli gençlerden ‘Kanmatik’ uygulaması

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Abdulkadir Coşkun ve ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Fahri Sefa Biber, yaklaşık 2 ay önce koronavirüs ile birlikte kan ihtiyacının arttığını düşünerek, kan ihtiyacı bulunanların bağışçılara ulaşmalarını kolaylaştıracak uygulama geliştirmeye karar verdi. İki arkadaş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki doktorlarla bir araya gelerek kısa süre içerisinde 'Kanmatik' adı verdikleri uygulama geliştirdi. Uygulama, kan ihtiyacı bulunanların bağışçılara kısa sürede ulaşma imkanı sunuyor.Abdulkadir Coşkun, Kızılay'ın son açıkladığı rakamlarda kan bağışının düşüşte olduğunu ve kan talebinin arttığını belirtti. Bu kapsamında uygulama geliştirmeye karar verdiklerini kaydeden Coşkun, "Kan talebinde bulunan vatandaşların daha rahat bir araya gelebilecekleri, birbirlerinden haberdar olabilecekleri bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama sayesinde, kan ihtiyacı bulunanlar bağışçılara ulaşabilecek. Uygulama çok basit bir şekilde içerisine kayıt alıyor. Bu kayıtta uygulamayı kullanan kişi kan grubunu ve bölgesini seçiyor. Kan talebi oluştuğunda kendi bölgesindeki aynı kan grubundan binlerce kişiye bildirim gidiyor. Böylelikle kan talebi son kişiye kadar ulaşabiliyor" dedi. Coşkun, uygulama içerisine herhangi bir reklamın alınmayacağını ya da bir ücret talep edilmeyeceğini belirtti.Fahri Sefa Biber ise kan ihtiyacının ne zaman ortaya çıkacağının belli olmadığını, geliştirdikleri uygulama sayesinde bu süreyi kısalttıklarını belirtti. Biber, "Uygulamamız şu an kullanılabilir durumda, onay süreci devam ediyor. Yakın zamanda uygulama mağazalarına yüklenecek. Uygulama sayesinde insanlar anlık olarak istedikleri her kan çeşidi için ayrı kan talebi oluşturabilecek" ifadesini kullandı.