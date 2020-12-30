Binlerce fidan şifa için dikildi

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi (Anadolu OSB)yönetimi, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına şifa ormanı oluşturmaya karar verdi. Bunun üzerine sınırları içinde yer alan 12 bin metrekarelik alanda şifa ormanı oluşturuldu. Alana, kaybolmaya yüz tutmuş şifalı bitkilerden binlerce fidan dikildi. Ayrıca, dikilen fidanların yanına hangi rahatsızlıklara iyi geldiği, ne kadar kullanılması gerektiği yazılan tabelalar konuldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANISINA DİKİYORUZ

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, çevreye önem veren bir organize bölgesi olduklarını ifade etti. Tuncay, "Bu sene çok özel bir sene. Özellikle pandemi Türkiye'yi birçok şekilde etkiledi. Pandeminin oluşturduğu bir şehitler topluluğu oluşmaya başladı. Özellikle sağlık çalışanları anısına bu şifa bitkilerini dikmek istiyoruz. Amacımız hem çevresel etkileri yüksek bir bölge yaratmak hem de ektiğimiz ağaçların meyvelerinden vatandaşlarımızın faydalanması" dedi. Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Çekim ise Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Özellikle tıp camiası ve sağlık çalışanları bu sürece omuz verip, katkı sağlayan grubu oluşturuyor. Onları da hatırladığımızı, onlara bir nebze manevi olarak destek olabileceğini düşünüp, korona sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına şifa ormanında ağaç dikmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



TUNCAY: "Bir de dikeceğimiz ağaçların çoğu artık kaybolmak üzere olan bitkiler. Ayva, hünnap, ıhlamur, alıç ağacı gibi fideleri dikeceğiz. Ağaçların yanına küçük tabelalar yaptırdık. Bu tabelalarda meyveler hangi rahatsızlığa iyi gelir, ne kadar tüketilmeli, gibi bilgiler yer alıyor. Bir anlamda hem toplumu bilinçlendirme hem de ağaç dikmeyi teşvik etmeye çalışıyoruz"