Hukukçu Fenerbahçeliler Ata’nın huzurunda

Kurulunu gerçekleştirip kurullarının seçimini yapan Hukukçu Fenerbahçeliler (HUFEDER) ilk ziyareti için Anıtkabire gitti. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Üyelerle birlikte gerçekleşen ziyarete katılım yoğundu. Dernek Başkanı Fatih Avcı ve beraberindeki heyet mozoleye çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Başkan Avcı Anıtkabir Şeref defterine imzaladı. Heyet daha sonra Fenerbahçeli Anıtkabir Komutanı Albay Osman Hakan Sert'i makamında ziyaret etti. Başkan Avcı, Albay Sert'e 'Fenerbahçe Tarihi' kitabını hediye etti.