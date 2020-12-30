İhtiyaç sahipleri yalnız bırakılmadı

Belediyesi, koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yarattığı olumsuzlukları en aza indirmek için başlattığı sosyal yardım seferberliği kapsamında, gelir kaybına uğrayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların 2020 boyunca yanında oldu. Belediye, 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara 7 bin gıda kolisi, 500 bin maske, 25 bin hijyen paketi, 45 bin ekmek, binalara 20 bin litre yüzey temizleyici, bin adet temizlik seti, berber ve kuaförlere hijyen seti, kafe ve kahvehanelere çay, şeker, bardak ve temizlik seti dağıttı. Belediye bu yardımları ilçe esnafından temin ederken, böylece esnafın kasasına da bu süreçte yaklaşık 5 milyon TL girmiş oldu. Belediye, ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 500 bin maske, 22 bin 500 hijyen paketi dağıttı. Belediye bu kapsamda 7 bin gıda kolisini vatandaşlara dağıttı. Belediye, tedbirler kapsamında uygulanan ilk sokağa çıkma yasakları süresince de talepte bulunan vatandaşların ayağına ücretsiz olarak 45 bin ekmek götürdü.