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Kaçak tütün satan anne ile kızına gözaltı

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Kaçak tütün satan anne ile kızına gözaltı
KIRIKKALE'DE polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, anne ile kızı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde kaçak tütün sattığı tespit edilen anne M.K. ile kızı B.K'nin evinde yaptıkları aramada 10 kilogram tütün, 1000'i dolu 6 bin makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirdi. Gözaltına alınan anne ve kızı, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında haklarında adli ve idari işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
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Kaçak tütün satan anne ile kızına gözaltı
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