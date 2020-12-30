Kadınlar emeklerini kazanca dönüştürüyor

kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürmek için bir araya geldiği "Altın Eller Kadın Kooperatifi" büyük ilgi görüyor. Altındağlı kadınlar tarafından oluşturulan kooperatif Altındağlı kadınların yüzünü güldürdü. Altındağlı kadınlar kooperatif ile Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştüyor. Altın Eller Kadın Kooperatifi'nden alışveriş yapmak isteyenler, kooperatifin Hamamarkası'nda bulunan satış ofisini ziyaret edebilirler. Dileyenler; www.altinellerimiz.com internet sitesi üzerinden alışveriş yapabilir.