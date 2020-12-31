236 bin ton asfalt serildi 57 bin metre bordür döşendi

Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 51 mahallemize 236 bin ton sıcak asfalt serdik. Şehrimizde bozuk ve yıpranmış kaldırımları da yenileyerek 57 bin metre bordür, 45 bin 40 metrekare tretuvar taşı döşedik. İlçemizi daha estetik hale getirmek için ekiplerimiz tüm mahallelerimizin farklı noktalarında gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 21 aylık görev süresince Keçiören'de yapılan sıcak asfalt serim ve peyzaj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Altınok, ilçede bozuk ve yıpranmış yol ve kaldırım bırakılmadığının altını çizerek şu bilgileri verdi: "2019'da 9 ayda ilçemize 76 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. 2020'ye geldiğimizde ise Ankara'daki diğer ilçelerden daha fazla olmak kaydıyla 160 bin ton, yaklaşık 40 milyon TL değerinde asfalt serimi gerçekleştirdik. 21 aylık görev süremizde ise toplamda 236 bin tonluk asfalt serimi ile rekor bir çalışmaya imza attık. Aynı zamanda mahallelerimize hem yeni kaldırımlar yaptık hem de bozuk ve yıpranmış kaldırımları yeniledik. Bu anlamda kentimize 57 bin metrelik bordur taşı, 45 bin 40 metrekare tretuvar döşeyerek 587 sokağımızı yeniledik, yol ve kaldırımları daha konforlu hale getirdik."