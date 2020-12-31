Çaldıran Mahallesi yeni parkına kavuştu

Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Çaldıran Mahallesi'nde bulunan Özel Harekât Polisi Fevzi Başaran Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Şehit Fevzi Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Altınok, "Daha önce 3 bin 500 metrekare olan Fevzi Başaran Parkımızı genişleterek 8 bin 100 metrekarelik bir rekreasyon alanı haline getirdik. Buraya yürüyüş yolu, spor aletleri ve basketbol sahası yaparak eksikleri tamamlamış olduk" dedi. Başkan Altınok yeni yapılan parka yürüyüş yolu basketbol sahası ve spor aletleri eklendiğini, ilçedeki spor yatırımlarının ise 2021 yılında devam edeceğini kaydederek "Şehrimize 2021 yılında yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandıracağız. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 50 milyon TL'lik protokol imzaladık, bizim de harcamalarımızla birlikte şehrimize 2021 yılında 80 milyon TL'lik spor yatırımı yapacağız" dedi.