Jandarma EBA’dan trafik eğitimi verdi

KIRIKKALE İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan işbirliği çerçevesinde 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" eğitim faaliyetleri devam ediyor. Jandarma, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında "EBA" uygulaması üzerinden öğrencilere ulaştı. Trafik Kısım Amiri Jandarma Asb.Kd.Bşçv. Murat Cihan tarafından toplam 300 öğrenciye verilen eğitimde, trafik kuralları anlatılarak soruları yanıtlandı. İlerleyen günlerde ise ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 11 bin öğrenciye uzaktan eğitim verilmesi planlanıyor.

ÖĞRENCİLERE EBA DESTEĞİ

Öte yandan evinde bilgisayar ve internet bulunmayan öğrenciler için gençlik merkezlerini EBA erişimine açan Altındağ Belediyesi, öğrencilerin hayatını kolaylaştırdı. Gençlik Merkezlerinde bulunan EBA noktalarından bugüne kadar 3800 öğrenci faydalandı.