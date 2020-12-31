Kaplan, nobre’yi ikiye katladı

SÜPER Lig'de 14 maçı geride bırakan Gençlerbirliği, bu maçların 7'sinde Mert Nobre, 7'sinde ise Mustafa Kaplan yönetiminde sahaya çıktı. 15 puana ulaşan kırımızı-siyahlılarda Kaplan 10, Nobre 5 puan topladı. Teknik direktörlük kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan ve futbol mantalitesi ile beğenilen Nobre, 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik sonrası ayrılmak durumunda kalmıştı.



DAHA ÜRETKEN OLDU AMA ÇOK AÇIK VERDİ

Sportif direktör Mustafa Kaplan'ın göreve gelişi sonrası başkent ekibi ilk 2 maçını kaybetse de sonra toparlandı. Kaplan yönetiminde oyun planından ziyade mücadele gücüyle dikkat çeken Gençlerbirliği, bu dönemde 3 galibiyet, 1 beraberlikle aşağı sıralardan kurtuldu. Nobre yönetiminde 7 maçta 5 gol atıp 9 gol yiyen Gençlerbirliği, Kaplan'la 7 karşılaşmada 9 gol atarken 14 golü kalesinde gördü.