Mobilyacılar Bakan Varank’ı ziyaret etti

Mobilyacılar Odası ve Elmadağ Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hüseyin Taklacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank''ı makamında ziyaret ederek mobilya sektörüne destek istedi. Dövizin hareketlenmesini fırsata çevirdiklerini, Avrupa ve dünya pazarında mobilya ürünlerinin fiyat avantajlı ürünler haline geldiğini bakana aktaran Taklacı, Mobilya üretimi hiç olmadığı kadar hareketlendi, özellikle iç pazarda insanların evde kaldıkları dönemde evdeki eksiklikleri görerek mobilyalarını değiştirmeye yönelik alışveriş yaptıklarını, dış pazarda ise zaten var olan katma değerli el işçiliği ürün avantajının üzerine fiyat avantajıda eklendi Türk mobilyası avrupada daha avantajlı hale geldi dedi. İngiltere ile serbest ticaret anlaşması yapılmasını da olumlu değerlendiren Taklacı, Bakan Varank'a anlaşma için teşekkürlerini iletti.