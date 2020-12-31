Resim tarihine yolculuk

BIRINCI Ulusal Mimarlık Döneminin en görkemli yapılarından olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin tarihi binası ve eserlerine ilişkin üç yıl önce başlayan restorasyon çalışması, Bakanlık uzmanları ve üniversitelerden akademisyenlerin katkılarıyla tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çabaları ile restorasyonu tamamlanan, küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray'ın üstlendiği Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28 Aralık'ta kapılarını yeniden açtı.

ZAMAN'SIZ İZLER

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Müze Müdürü Erdem Akkurt, "Başyapıtlar" ve "Zaman'sız İzler" isimli iki sergi ile eserlerin resim sanatı akımlarına uygun, kronolojik biçimde kategorize edilerek sergilendiği salonlarda bilgi verdi. Türk Ocağı Salonu'nun binanın tamamın da olduğu gibi aslına uygun bir şekilde restore edildiğini aktaran Yavuz, koltukların onarıldığını ve yeniden müzik ve diğer sahne sanatlarının kullanımına hazır hale getirildiğini söyledi.