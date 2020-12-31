Tartıştığı oto elektrikçisini pompalı tüfekle yaraladı

, Kırıkkale Sanayi Sitesi 1278'inci Sokak'ta meydana geldi. B.A., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı sanayi esnafı E.A.'nın oto elektrik tamiri dükkanına otomobille gelip pompalı tüfekle içeriye doğru ateş açtı. E.A., sırtına gelen saçmalarla yaralanırken, B.A. otomobille olay yerinden kaçtı. Sanayi çalışanlarının ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de şüpheli, B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. B.A., bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.