Başkentte pandemi gölgesinde geçen yıl

Kurulduğu günden bu yana başkentte haberin nabzını tutan SABAH Ankara 2020'de de çarpıcı haberleri gündeme getirdi. Bu yıl da kent gazeteciliği kimliğine yakışır şekilde siyaseti, asayişi, spor ve kültür sanatı Ankara'ya değer katan güzellikleri manşetten veren SABAH Ankara, vatandaşların sesi oldu. Kimi zaman yaptığımız haberlerle yardıma muhtaç insanlara umut olduk, kimi zaman başkente yapılan yapılacak hizmetleri ilk kez biz duyurduk. Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta görülmesi ile birlikte belediyeler, STK'lar, iş dünyası ve Ankaralılar virüsle mücadeleye başladı. 2020'ye damgasını vuran ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti, başkent sokakları sessizliğe büründü. Denetimler artırıldı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vefa sosyal gönüllüleri ve belediye ekipleri Ankara sokaklarında 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. 2020'de Ankara'da yapılan haberleri sizler için derledik. İşte geçtiğimiz yılın en çok ses getiren haberlerinden sadece birkaçı...Mamak Belediyesi, büyükşehirin yapmadığı bozuk yollara kırmızı bayrak dikti. Kırmızı bayrak işe yaradı yollar tamir edildi.Gaziler otoparkına Büyükşehir saldırdı. Gaziler otoparkı yıkıldı. Belediyeler ülkemize virüs vakası gelmeden tedbirleri aldı. Dezenfekte çalışmaları başladı.Ülkemizde ilk koronavirüs vakası görüldü. Salgın ile mücadele kapsamında Ankara'da dayanışma başladı. Toplu taşıma araçları, iş yerleri dezenfekte edildi. Maske ve hijyen paketleri dağıtıldı.Koorona salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan esnafın yanında gözüken Mansur Yavaş algı operasyonlarına devam etti. Pazar esnafına yardım ettiğini, ürünlerini aldığını söyledi. Pazarcılar başkan bizi kandırdı dedi . Zabıta Daire Başkanı pazarcılara asalaklar dedi.Kağıt toplayıcıları da başkan bizi kandırdı dedi.Halk Ekmek'te yaşanan koltuk kavgalarının ardından ekmeklerin nasıl pis bir ortamda üretildiği de gün yüzüne çıktı. Mide bulandıran görüntüleri paylaşan işçilerin ekmeği ile oynandı. Küflü duvarlar pis lavabolar ve kirli ekmek kasalarının sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.Haziran ayında ASKİ için meclisten borç talep eden Başkan Mansur Yavaş borçlanma yetkisi verilmedi. Yavaş muhalefetten gizi Büyükşehir'i mahkemeye verdi.Sahipsiz köpeklerin İnci annesi İnci Aksoy'a barınak sözü veren Başkan Mansur Yavaş bu sözünü de tutmadı. Haberimiz üzerine barınak sözü yerine getirildi.Pandemide de ne yazık ki kadın cinayetleri işlendi. Boşanmak isteyen Emine Yanıkoğlu kocası Soner tarafından oğlunun gözleri önünde pompalı tüfekle katledildi.Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara Niğde otoyolu açıldı. Eylül ayında pandemide zirve yaşandı. Ankara vaka sayılarında birinci sırada yer aldı.18 günlük evli Sevgi hemşire polis kocası tarafından başından vuruldu. Sevgi hemşire doktorların ve ailesinin çabası ile hayata tutundu.Tedbirler işe yaradı Ankara'da vaka sayıları düşmeye başladı. Yeni EGO otobüsü alımları işlemleri tamamlandı.Kasım ayında da ne yazık ki erkek şiddeti devam etti. Rus güzellik uzmanı Vera Chikareva boşanmak istediği kocası tarafından ölesiye dövüldü. Vera bir ay sonra evinde ölü bulundu. Bir ölüm haberi de Haymana'da 14 yıl önce kaybolan Memduh Korkmaz'dan geldi. Katil zanlıları korkunç cinayeti alkol masasında itiraf etti.Keçiören'de bir apartmanın bodrum katında kötü koşullarda ses telleri alınan köpek haberiyle yıkıldık. Ardından polis ekipleri başkentte peş peşe baskınlar düzenledi. 24 Aralık'ta bir santimlik karda Ankara'da tuzlanmayan yollar buz pistine döndü. 200 trafik kazasında 400 araç hasar gördü.